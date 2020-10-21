بالفيديو.. تنين هوائي يجتاح مرفأ بيروت

الوكيل الاخباري - اجتاح غبار كثيف أو ما يعرف بـ"التنين الهوائي" مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا هائلا في أغسطس خلّف المئات ما بين ضحايا وجرحى.

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ونتج عن "التنين الهوائي" الذي شهده مرفأ بيروت ظهر اليوم الأربعاء، انتشار الغبار الكثيف في المكان المدمر بفعل الانفجار الذي ضرب المرفأ وخلف دمارا كبيرا.



حيث تداول اللبنانيون مقطع "التنين الهوائي" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مصحوبا بنصائح بضرورة إغلاق النوافذ في الأحياء المجاورة للمرفأ.

وفي غضون ذلك، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تساقطا للأمطار بشكل متقطع وتقلبات في الطقس وحركة هواء نشيطة.

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سكاي نيوز

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