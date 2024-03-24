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الأحد، 24-03-2024 08:25 ص

بالفيديو .. داعش ينشر لحظات هجوم موسكو الدامي

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الوكيل الاخباري - نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، عادة ما يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي، شريط فيديو صوّره على ما يبدو مُنفّذو الهجوم داخل قاعة للحفلات الموسيقيّة قرب العاصمة الروسيّة موسكو، وفق ما أفاد موقع "سايت" المتخصّص في رصد المواقع المتشددة.

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ويُظهر الفيديو البالغة مدّته دقيقة و31 ثانية عددا من الأفراد الذين بدت وجوههم غير واضحة وأصواتهم مُشوّشة، وهم يمسكون بنادق هجوميّة وسكاكين، داخل ما بدا أنّه بهو قاعة الحفلات الموسيقيّة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسيّة.


وبينما كان المهاجمون يُطلقون رشقات ناريّة عدّة، شوهِد عدد من الجثث أرضا، وأمكن رؤية حريق يندلع في الخلفيّة.


وظهر شريط الفيديو هذا على حساب في تلغرام قال موقع "سايت" إنّه يعود لوكالة "أعماق" التابعة لداعش.


وأسفر الهجوم الذي أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليّته عنه مساء الجمعة، عن مقتل 133 شخصا على الأقلّ. وهذا هو الهجوم الأكثر دمويّة الذي يتبنّاه داعش على الأراضي الأوروبّية.

 


 




 

 


 

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