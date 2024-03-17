مراقب فرنسي: الروس أكثر سعادة من الفرنسيين وموسكو غنية وفاخرة

الوكيل الإخباري - قال كريستيان رو، أحد المراقبين الدوليين على سير الانتخابات الرئاسية الروسية إن الروس أكثر سعادة من الفرنسيين، وأن موسكو غنية وفاخرة كباريس في عزّها السابق.



وأضاف: "يبدو الروس أكثر سعادة من الفرنسيين وعلى سبيل المثال أنا شخصيا من فرنسا، ولذا فهذه المقارنة الوحيدة التي تتبادر إلى ذهني. أعني أنه عندما شاهدت موسكو شعرت بفارق كبير مقارنة بباريس. موسكو تبدو فاخرة وفخمة ويبدو الناس فيها سعداء للغاية... موسكو الآن تشبه باريس عندما كانت في عزّها السابق".

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يشار إلى أن مجموعة من عشرة مراقبين أجانب وصلت إلى مقاطعة خيرسون الروسية الجديدة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، وزارت العاصمة موسكو قبل توجهها إلى خيرسون.



وتضم المجموعة مراقبين من الجزائر وبوتسوانا وألمانيا وزامبيا وإندونيسيا والمكسيك والولايات المتحدة وفرنسا وجنوب إفريقيا.



وباشرت المجموعة عملها في 15 مارس وستستمر في العمل طوال أيام التصويت الثلاثة.

RT