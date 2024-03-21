بامفيلوفا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية

الوكيل الاخباري- أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%.

اضافة اعلان



وأشارت إلى أن فلاديمير بوتين، نال تأييد 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص من الناخبين.



وأوضحت بامفيلوفا أن نتائج التصويت العامة ظلت كما هي وجاءت على النحو التالي:



فلاديمير بوتين: صوت له 76 مليونا و277 ألفا و708 بنسبته 87.28٪ من عدد الناخبين.

نيكولاي خاريتونوف - 3 ملايين و768 ألفا و470 ناخبا بنسبة 4.31%.



فلاديسلاف دافانكوف - 3 ملايين و362 ألفا و484 نسمة بنسبة 3.85%.



ليونيد سلوتسكي - 2 مليون و797 ألفا و629 شخصا، بنسبة 3.2%".

روسيا اليوم