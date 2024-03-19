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الثلاثاء، 19-03-2024 01:45 م

السيسي يهنئ بوتين بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري- تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

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وقال بيان الرئاسة المصرية: "تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الإتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار".

وتابع البيان: "وأشاد الرئيس المصري في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا ، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

 

 




 

 


 

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