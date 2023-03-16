بايدن: حان الوقت لحظر الأسلحة الهجومية

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ليل الأربعاء الخميس إن الوقت قد حان لكي يحظر الكونغرس الأسلحة الهجومية وخزائن الطلقات عالية السعة.



وأضاف بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد قدت النضال من أجل حظرها في عام 1994 ، ويمكننا القيام بذلك مرة أخرى".

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وكان بايدن قال أمس الأربعاء، إنه أعلن عن أمر تنفيذي بشأن ضبط استخدام الأسلحة النارية، وسط تكرار حوادث إطلاق النار المميتة في البلاد في الآونة الأخيرة.



وأوضح بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد أعلنت عن أمر تنفيذي بشأن العنف المسلح لتكثيف عملنا لإنقاذ الأرواح".



وأضاف أن هذا الأمر "سيُبقي الأسلحة النارية بعيدا عن الأيدي الخطرة، ويتخذ كل إجراء قانوني للتحرك بالقرب من عمليات التحقق من الخلفية... ويوسع الوعي بقوانين العلم الأحمر، وأكثر من ذلك"، مشيرا بذلك إلى تشريعات تمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة مصادرة الأسلحة مؤقتا من شخص يظهر سلوكا مقلقا.

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