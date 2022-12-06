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الثلاثاء، 06-12-2022 11:28 ص

بايدن سيقرر بشأن الترشّح لولاية ثانية مع بدء العام الجديد

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الوكيل الإخباري - سيتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قراره بشأن إن كان سيترشح لولاية ثانية في 2024 بعد "فترة قصيرة" من بدء العام الجديد، وفق ما ذكر كبير موظفيه رون كلاين أمس (الاثنين).

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وقال كلاين في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لـ"وول ستريت جورنال" إإن بايدن يتشاور مع أفراد عائلته. وفي سن الثمانين، يعد بايدن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وإذا تولى السلطة لولاية ثانية فسيكون في السادسة والثمانين من عمره بحلول انتهاء ولايته.


وقال كلاين الذي يُعتبر من بين أرفع الشخصيات في واشنطن التي تعلق على المسألة في مقابلة بثتها "وول ستريت جورنال" إنه يعتقد أنه "ينوي الترشح".

 

وأضاف "أسمع من العديد من الديمقراطيين في أنحاء البلاد بأنهم يريدون بأن يترشح.. لكن الرئيس سيتخذ هذا القرار، بحسب توقعاتي، بعد وقت قصير من انتهاء موسم العطلات، لكنني أتوقع أن يكون قراره أنه سيقوم بذلك (أي سيترشح)".


وحاليا، يعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المرشح الوحيد الذي أعلن عن نيته خوض انتخابات 2024.


ولمح بايدن بقوّة إلى أنه سيترشح مجددا بينما ترك احتمال عدم ترشحه مفتوحا، قائلا إنه "يحترم المصير إلى حد كبير".


وفي التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما حقق الديمقراطيون نتائج جيدة بشكل غير متوقع في انتخابات منتصف الولاية، قال إنه "ينوي الترشح مجددا" لكنه سيؤكد الأمر "مطلع العام المقبل".

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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