بايدن متفائل بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع رفع سقف الدين

الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين تفاؤله بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة بما يجنّبها التخلّف عن سداد ديونها.



وقال بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض "لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد".

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وأضاف أنّه تحدّث مع عدد من البرلمانيين وكذلك مع زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل و"كثيرين آخرين".



وقال "الوضع يبدو جيّداً. سنرى حين يبدأ التصويت".



وكان بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أعلنا السبت الماضي أنّهما توصّلا إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام وتجنيب أكبر اقتصاد في العالم التخلّف عن سداد ديونه.



لكنّ هذا الاتفاق بحاجة لأن يقرّه الكونغرس وأن ينشره بايدن قانوناً ساري المفعول قبل الخامس من يونيو، الموعد المحدّد لبلوغ الولايات المتّحدة سقف الدين العام وعجزها تالياً عن سداد مستحقات ديونها، وهو أمر لم يسبق أن حدث في تاريخها.



ومن المقرّر أن يناقش الكونغرس هذا الاتفاق هذا الأسبوع.



ومن المفترض أن يصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على هذا الاتفاق يوم الأربعاء المقبل، على أن يصوّت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ الذي يتمتّع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

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