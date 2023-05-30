الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

سعر الفائدة في هذا البلد بلغ 97%.. ودولة عربية بالمركز الثالث عالمياً

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين السدود إلى 138 مليون متر مكعب

تأثر مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا بضخ المياه بسبب العكورة - أسماء

تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الاحتلال يتوغل شرقي مدينة غزة

كشف أسباب تباطؤ حركة السير في عمان الثلاثاء

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأمن يكشف حقيقة سرقة صراف آلي في عمان

وفيات الثلاثاء 30-5-2023

الثلاثاء، 30-05-2023 09:14 ص

بايدن متفائل بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع رفع سقف الدين

image - 2023-05-30T091453.055


الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين تفاؤله بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة بما يجنّبها التخلّف عن سداد ديونها.

وقال بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض "لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد".

اضافة اعلان


وأضاف أنّه تحدّث مع عدد من البرلمانيين وكذلك مع زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل و"كثيرين آخرين".


وقال "الوضع يبدو جيّداً. سنرى حين يبدأ التصويت".


وكان بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أعلنا السبت الماضي أنّهما توصّلا إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام وتجنيب أكبر اقتصاد في العالم التخلّف عن سداد ديونه.


لكنّ هذا الاتفاق بحاجة لأن يقرّه الكونغرس وأن ينشره بايدن قانوناً ساري المفعول قبل الخامس من يونيو، الموعد المحدّد لبلوغ الولايات المتّحدة سقف الدين العام وعجزها تالياً عن سداد مستحقات ديونها، وهو أمر لم يسبق أن حدث في تاريخها.


ومن المقرّر أن يناقش الكونغرس هذا الاتفاق هذا الأسبوع.


ومن المفترض أن يصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على هذا الاتفاق يوم الأربعاء المقبل، على أن يصوّت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ الذي يتمتّع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
268951_9_1682935339

انخفاض أسعار الذهب عالميا

shutterstock_529677184

قرار بتوفير الغاز مجانا في هذه الدولة

image - 2023-05-30T101742.058

الإعصار ماوار يضرب شرق تايوان وشمال الفلبين في طريقه إلى اليابان

6474918a4236043f2f32917b

تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

64759c774c59b722b607a689

خارجية جنوب إفريقيا تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في قمة البريكس

image - 2023-05-30T095732.591

بوريل: روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في أوكرانيا

أخبار متعلقة
image - 2023-05-28T091007.110

بايدن: التسوية بشأن رفع سقف الدين ستمنع تخلفاً كارثياً عن السداد

240607

طبيب سابق للبيت الأبيض: بايدن غير قادر على أداء واجباته بسبب مشاكل في الإدراك

image - 2023-05-21T085042.481

انتقادات لاذعة بين البيت الأبيض والجمهوريين مع توقف محادثات سقف الدين

645090b4423604127c035b3d

رئيس الكونغرس الأمريكي يتعهد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

063_1434484799

بايدن يدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي للتفاوض حول أزمة سقف الدين

644f96e54c59b72c5d392216

مكارثي: سأدعو نتنياهو إلى واشنطن إذا لم يفعل ذلك بايدن