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الثلاثاء، 13-12-2022 09:38 ص

بايدن يثير الجدل مجددا بتصرفاته وتصريحاته

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الوكيل الاخباري- قام الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بالمشاركة في حدث مشاة البحرية الأمريكية الاحتياطي من ألعاب توتس في أرلينغتون بفيرجينيا احتفالا بالذكرى السنوية 75 للبرنامج الخيري.

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ولم يخلو الاحتفال من المواقف والتصريحات المثيرة للجدل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي يظهر في إحداها وهو يحاول ركوب دراجة أطفال ويغني "دراجة دراجة هوائية.. أريد أن أركب دراجتي الهوائية".

كما قام بايدن بكسر مقود دراجة هوائية أثناء محاولته الركوب عليها، وساعده أحد الأطفال على إصلاحه، حيث قال: "كنت أرغب في ركوب الدراجة، لكنني كسرتها، حاولت إصلاحها، لكن لم أعرف كيف".

وفي فيديو آخر تحاول فتاة سحب بايدن لمكان آخر لكنه ضاع مجددا ولم يفهم ما يجب عليه فعله.

وقال بايدن أمس الاثنين خلال الحفل الخيري: "على مدى 75 عاما، جلبت الفرح والضحك والابتسامات للعائلات في جميع أنحاء هذا البلد. في العام الماضي وحده، جمعت 22 مليون لعبة لأكثر من 8 ملايين طفل، مما أعطى سانتا كلوز فرصة للحصول على أمواله".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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