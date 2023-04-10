الإثنين 10-04-2023
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بايدن يثير غضب السياسيين البريطانيين

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الإثنين، 10-04-2023 03:34 ص

بايدن يثير غضب السياسيين البريطانيين

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الوكيل الاخباري - أعلنت صحيفة "إكسبرس" أن البرلمانيين البريطانيين المحافظين سينظرون إلى عدم حضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث، على أنه "طعنة في ظهر" لندن.

وقالت الصحيفة إن بايدن سيتوجه إلى أيرلندا الشمالية في 11 أبريل في ذكرى اتفاقية بلفاست، التي وضعت حدا لسنوات من المواجهة المسلحة في المنطقة. ولكنه رفض حضور حفل تتويج الملك البريطاني الذي سيقام في مايو المقبل.

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