مجلس الأمن يعرب عن قلقه جراء تصاعد العنف في طرابلس

الوكيل الإخباري- أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، ليل السبت الأحد، عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في العاصمة الليبية، طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.

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ودعا أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر باسمهم، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، و"محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضدهم".



ورحب الأعضاء "بالتقارير التي تفيد بوجود اتفاقات هدنة"، ودعوا إلى "احترامها دون قيد أو شرط، والتوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار".



وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة، بقيادة ليبية وبملكية ليبية، وبتيسير من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.



وشدد الأعضاء على أهمية إحراز تقدم عاجل لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائم للشعب الليبي، مؤكدين دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجهود الممثل الخاص للأمين العام في هذا الصدد.



كما أكدوا احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

يذكر أن بيانات مجلس الأمن تصدر باسم الأعضاء وبالإجماع، فيما تصدر القرارات باسم المجلس وبالتصويت.