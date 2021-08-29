الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 29/8/2021

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

أسعار الذهب الأحد 29/8/2021

الصناعة والتجارة تدعو لتثبيت الأسماء التجارية

إعلان قائمة القبول الموحد مطلع تشرين أول المقبل

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

الحكومة تعلن عن 4 وظائف قيادية شاغرة

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

التربية تعلن شكل دوام المدارس إجرائياً

الأحد، 29-08-2021 09:13 ص

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي

612b23f84236040ce35c8a10


الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار "إيدا".

اضافة اعلان

 

وفي بيان له، أوضح البيت الأبيض أن "إجراء الرئيس بايدن يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين".

وأشار البيان إلى أن "تدابير الطوارئ، المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، تهدف لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تفادي خطر وقوع كارثة في العديد من المقاطعات".

وأردف بيان البيت الأبيض: "على وجه التحديد، فإن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير -وفقا لتقديرها - المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة، بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة بنسبة 75% من التمويل الفيدرالي.


المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612b14854c59b71d28318ad5

بايدن يعتزم سحب الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان

612ad1da4c59b71c8976cd08

السبع الكبرى وتركيا وقطر تعقد اجتماعا حول أفغانستان

612b0c0d4c59b72b1134fee2

طالبان في انتظار إشارة من الأمريكيين للسيطرة على مطار كابول

645x344--2017-1498131195074

ولادة فتاة أفغانية على متن رحلة إجلاء جوية على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض

192228

إيران ترد على تلويح بايدن بخيارات أخرى للتعامل معها بشأن برنامجها النووي

612a89a34c59b73967487693

الرئيس البرازيلي: لا بديل أمامي عن الفوز في الانتخابات سوى الموت أو السجن

أخبار متعلقة
612a07fd4c59b7264b249f94 (1)

إعصاران قويان يقتربان من سواحل الولايات المتحدة

_119963810_d8fe6baf-5167-4079-9aea-5d345dec34db

مطالبات باستقالة الرئيس جو بايدن بعد هجوم كابول

1-1459731

بايدن: توقعنا هجومي كابول.. وقد نرسل قوات إضافية لأفغانستان

6127fb5732b51

ترامب يقول إن مأساة كابول ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها

1-1459511

السفارة الأميركية تنصح الأميركيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول

1-1459501

مسؤول: بايدن سيبلغ بينيت بالتزامه المسار الدبلوماسي مع إيران