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الأربعاء، 05-07-2023 09:33 ص

بايدن يندد بموجة عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، ليل الثلاثاء، إلى ضوابط أكثر تشدّدا على صعيد الأسلحة، مندّدا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بـ"موجة" عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتّحدة.

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وبحسب واشنطن بوست، شهدت مدينة فيلادلفيا، مساء الاثنين، إطلاق نار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة بجروح، فيما أدّى إطلاق نار آخر ليلاً في فورت ورث بولاية تكساس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية وفق شبكة سي إن إن.


وحتى ظهر الثلاثاء كانت الولايات المتحدة قد شهدت عددا من حوادث إطلاق النار في العيد الوطني.


وأصيب خمسة أشخاص بجروح في لانسينغ بولاية ميشيغان وأربعة في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، بحسب منظمة "أرشيف العنف المسلح"، ووقعت حادثة إطلاق نار أخرى في آكرون بولاية أوهايو استجابت لها الشرطة بسرعة في ساعة مبكرة الثلاثاء.


بترا

 

 




 

 


 

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