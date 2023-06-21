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الأربعاء، 21-06-2023 09:27 ص

مجلس النواب الأمريكي يصوت الأسبوع الجاري على إجراء لعزل بايدن

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس" بأن مجلس النواب الأمريكي، سيصوت هذا الأسبوع على قرارين، الأول لعزل الرئيس جو بايدن والآخر لفرض رقابة على النائب الديمقراطي آدم شيف.

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وذكر الموقع الأمريكي أنه تم تقديم كلا الإجراءين من قبل أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب اليمينية، والتي أثبتت بشكل متزايد استعدادها لمحاولة فرض أصوات قد تؤدي إلى تقسيم حزبهم.

وقدمت النائب الجمهورية لورين بويبرت، يوم الثلاثاء الماضي، طلبا لفرض التصويت على مادتي عزل بايدن، وتتهمه في طلبها بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب بسبب تعامله مع أزمة الحدود الأمريكية المكسيكية.

وفي غضون ذلك، تقوم النائب الجمهورية آنا بولينا لونا بإجراء آخر، يهدف إلى فرض الرقابة على شيف بشأن مزاعمه حول العلاقة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وروسيا.

وقالت النائب الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي قدمت عددا كبيرا من قرارات العزل ضد بايدن ومسؤوليه، إنها تخطط لفرض التصويت على الطلب الذي قدمته بوبيرت.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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