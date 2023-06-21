إيطاليا: اعتقال 305 مهربين وإنقاذ 46410 مهاجرين في 17 شهرا

الوكيل الاخباري- أعلنت إيطاليا أنه في الفترة من يناير 2022 حتى اليوم، أتاحت الأنشطة التي نفذتها قطاعاتنا الجوية ـ البحرية القبض على 305 مهربين والمساهمة بإنقاذ 46410 مهاجرا في عرض البحر.

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وفي تقرير الميزانية التشغيلية للشرطة المالية للفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 مايو 2023 والتي تم إصدارها بمناسبة الذكرى 249 لتأسيس الفيلق، ذكر أنه "كجزء من المهمة الأوسع للمساهمة في الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، تضمن قواتنا اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والنفايات والأسلحة والبشر، غالبا على نطاق دولي".



وأشار التقرير الأمني إلى أنه "يتم تطوير الأنشطة من خلال التحقيقات المفصلة التي تجريها الشرطة القضائية، والتي تبدأ وتنفذ أيضاً من خلال اللجوء إلى التعاون مع الدول الأجنبية، وكذلك من خلال تسيير دوريات في البحار الإقليمية وخارجها، بالوسائل البحرية والجوية للقطعات التابعة للفيلق".

روسيا اليوم