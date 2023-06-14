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الأربعاء، 14-06-2023 09:13 ص

نائب بالكونغرس الأمريكي تقدم طلبا لعزل بايدن

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الوكيل الإخباري- قدمت النائب لورين بوبيرت بالكونغرس الأمريكي، طلبا لعزل الرئيس جو بايدن من منصبه بدعوى أنه أساء التعامل مع "واجبه الدستوري لتأمين حدودنا الجنوبية".

وقالت بويبرت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "لقد قدمت مواد العزل في الكونغرس الأخير وكنت أنوي بشكل كامل أن أعرضها في هذا الكونغرس، لكنني كنت أعطي بعض اللجان والقيادة الأخرى الفرصة لتولي هذا الأمر".

وحذرت من أنه إذا لم تفعل القيادة "شيئا حيال فشل الرئيس في تأمين حدودنا الجنوبية والحفاظ على أمن البلاد"، فإنها ستقدم تشريع الإقالة بموجب اقتراح ذي امتياز.

وأوضحت بويبرت كيف ستبدو عملية العزل الخاصة بها إذا قررت استدعاء تشريع العزل الخاص بها، مبينة أنه "بموجب المادة التاسعة في مجلس النواب، يمكننا طرح بعض التشريعات بموجب اقتراح ذي امتياز. لذلك سأذهب إلى قاعة مجلس النواب وأقوم باستدعاء مقالاتي الخاصة بالمساءلة وقراءتها بالكامل. وفي هذه المرحلة، لدى القيادة يومين كحد أقصى للرد ومعرفة ما إذا كان سيتم إرسالها إلى اللجنة أو التصويت على القوانين نفسها".

وأعربت عن تأييدها لـ"أي بند من بنود المساءلة يتم رفعه لمساءلة جو بايدن بموجب الدستور"، مضيفة: "نظرا لخطورة انتهاك القسم الدستوري لجو بايدن بتنفيذ مسؤولية منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة وبأفضل ما في وسعه والحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فهذا شيء يجب أن نفعله مع أغلبيتنا في مجلس النواب".

وشددت على أن "هذا واجبنا لأن جو بايدن أهمل الواجب الدستوري".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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