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الخميس، 05-01-2023 01:53 م

بدء الاختبار الحكومي لكاسحة جليد روسية جديدة في بحر البلطيق

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الوكيل الاخباري- دخلت كاسحة الجليد الكهربائية "يفباتي كولوفرات" من مشروع " 80 211 إم"، والتي تم بناؤها في بطرسبورغ، بحر البلطيق حيث ستخضع لاختبارات حكومية.

وتشارك في الاختبارات السفن الحربية والمساعدة وكذلك الطائرات الحربية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي.

ويقوم أفراد طاقم كاسحة الجليد باختبار كل مواصفات السفينة وأنظمتها وعمل منظومات الملاحة وغيرها من الوسائل اللاسلكية التقنية ، فضلا عن اختبار أنظمة البقاء على قيد الحياة والمحرك وأجهزة المرسى.

يذكر أن كاسحة الجليد الكهربائية " يفباتي كولوفرات" Yevpatiy Kolovrat تم إنزالها في البحر في نوفمبر عام 2020. وإنها عبارة عن مشروع مطوّر تم بناء كاسحة الجليد "إيليا موروميتس" Ilya Muromets على أساسه.

وتختلف "يفباتي كولوفرات" عن سابقتها بإزاحة أقل، ما يمكّنها من العمل بالقرب من الشاطئ.

وتخصص كاسحة الجليد لتمرير السفن المدنية والحربية عبر الجليد وقَطرها ونقل الحمولة إلى مناطق نائية ومساعدة السفن والبوارج المستغيثة.

إزاحتها الكاملة 4080 طنا، طول جسمها 82 مترا، عرضها 19 مترا، غطسها 4.6 متر، سرعتها 14 عقدة بحرية، مدى عملها 7600 ميل بحري، طاقمها 28 فردا.

وبمقدور كاسحة الجليد البقاء في البحر لمدة 30 يوما وقطع جليد بسمك حتى متر واحد وبسرعة عقديتين بحريتين.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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