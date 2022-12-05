الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فيضان في نهر بجوهانسبرغ يتسبب في مصرع 14 شخصا

الذهب عالمياً يقفز لقمة 5 أشهر ويتخطى الـ 1800 دولار للاوقية

رئيس دولة الإمارات يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

المفوضية الأوروبية: الصين والولايات المتحدة تعتبران العالم ثنائي القطب

الحكومة ترصد 2 مليون دينار في 2023 لدراسات المدينة الجديدة

صحيفة بولندية تحذر من عواقب دعم أوكرانيا

إضراب شامل في بيت لحم حدادا على روح الشهيد مناع

الداخلية تنعى وفاة المتصرف المتقاعد عبد الباسط المدادحة

ليتوانيا: سنزود أوكرانيا بقذائف مدفعية من عيار 155 ملم

الإثنين، 05-12-2022 08:45 ص

بدء تراجع نشاط بركان سيميرو في إندونيسيا

_127881379_8bbbb211-4949-41fd-b29a-5bf9e87770c8


الوكيل الإخباري - بدأ النشاط البركاني على جبل سيميرو في إندونيسيا في التراجع اليوم الاثنين بعد ثورانه في جزيرة جاوة أمس الأحد، والتي أجبرت أكثر من ألفي شخص على الفرار.

اضافة اعلان


وكانت السلطات الإندونيسية قد رفعت أمس الأحد، حالة التأهب من البركان إلى أعلى مستوى بعد أن أظهر إشارات على زيادة النشاط، مما أدى إلى إطلاق عمود من الرماد الساخن على ارتفاع 1500 متر في السماء ونشر الرماد البركاني في دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات.


وقال مركز علوم البراكين والحد من المخاطر الجيولوجية في تقرير له في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين "كان البركان مرئيا بوضوح".

 

وأضاف أنه جرى "مشاهدة دخان أبيض خفيف فقط يتصاعد إلى ارتفاع 500 متر من القمة".


وفرضت السلطات منطقة حظر امتدت 13 كيلومترا على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان.


ويبلغ ارتفاع جبل سيميرو 3676 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويعد أعلى قمة في جاوة، التي تعد الجزيرة الأكثر كثافة سكانية في إندونيسيا.


يذكر أن إندونيسيا يوجد بها 127 بركانا نشطا.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_120693679_gettyimages-1235424259

محكمة فرنسية تبدأ بالنظر في طعن ساركوزي على حكم بسجنه 3 أعوام

638d936a4236041585093f46 (1)

فيضان في نهر بجوهانسبرغ يتسبب في مصرع 14 شخصا

638d962fcbb1c4.73812191_mpjieloghnkqf

رئيس دولة الإمارات يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

638d88e342360417fd794a31

المفوضية الأوروبية: الصين والولايات المتحدة تعتبران العالم ثنائي القطب

638d7cbb423604170e7e817f

صحيفة بولندية تحذر من عواقب دعم أوكرانيا

638d86bf423604170e7e818c (2)

ليتوانيا: سنزود أوكرانيا بقذائف مدفعية من عيار 155 ملم

أخبار متعلقة
60011a6c4236046a26671dd3

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى

image - 2022-11-23T141921.742

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

636c94c74236044a323ffe0c

القطب الشمالي سيفقد ستاره الجليدي في الأعوام العشرة المقبلة

636f93d74c59b77b861d132a

استئناف حركة مرور السيارات في جسر القرم قبل الموعد المخطط

2021-06-07T091338Z_443290580_RC2LVN9D2WQW_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR-IAEA

"الوكالة الذرية": تضرر منشأة أبحاث أوكرانية

820147133854

مدفيديف: روسيا استعادت أراضيها الأصلية