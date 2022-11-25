ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى

الوكيل الإخباري - أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور هذا الأسبوع، ارتفع إلى 310 قتلى.

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وقال رئيس الوكالة للصحفيين، إن 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.



ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس (ريختر)، يوم الاثنين الماضي، في المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع سيانجور، بمقاطعة جاوا الغربية.



وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن مقتل 272 شخصا، وإصابة نحو 377 آخرين، وأعلنت السلطات عن فقدان الاتصال مع عدد من الأشخاص.



وأدى الزلزال إلى تدمير أكثر من 2300 منزل بشكل كامل، أو لحقت بها أضرار جسيمة.



بترا