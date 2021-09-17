الجمعة 17-09-2021
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الجمعة، 17-09-2021 09:53 ص

بدء عمليات التصويت في موسكو لانتخاب مجلس النواب الروسي

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الوكيل الإخباري - فتحت مراكز الاقتراع بموسكو ووسط روسيا أبوابها، صباح اليوم الجمعة، وقبل ذلك انطلقت عمليات التصويت في الشرق الروسي وسيبيريا والأورال ومنطقة الفولغا، لانتخابات أعضاء مجلس الدوما.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب للبرلمان الروسي) حتى يوم 19 سبتمبر، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من 8:00 إلى الساعة 20:00 يوميا.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نائب رئيس لجنة الانتخابات في مدينة موسكو، دميتري ريوت، أنه سيتم تخصيص 3486 مركز اقتراع في موسكو، بما في ذلك 4 مراكز في مستشفيات مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، و3 مراكز ستخصص للتصويت الإلكتروني عن بعد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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