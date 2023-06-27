بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا لزيارة البيت الأبيض يوليو المقبل

الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث أمس الاثنين مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشأن التمرد القصير الذي قامت به مجموعة عسكرية روسية خاصة ضد الكرملين، ودعاها أيضا لزيارة البيت الأبيض في يوليو (تموز).

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وقال البيان إن بايدن تحدث مع حلفاء رئيسيين بشأن الأحداث في روسيا، وإن الاتصال الهاتفي مع ميلوني جاء في إطار هذا الجهد. وأضاف «أكد الزعيمان دعمهما الثابت لأوكرانيا».

وقال البيت الأبيض إن بايدن وميلوني ناقشا أيضا الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس الشهر المقبل والتطورات الأخيرة في شمال أفريقيا.

الشرق الأوسط