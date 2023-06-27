الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأردن

اصابتان و6 معتقلين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

العقبة تستعد لاستقبال الزائرين بفعاليات عدة خلال عيد الأضحى

ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية في الأردن خلال العيد

الذهب عالمياً يفتتح تداولات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

الدولار يصعد قبيل بيانات أمريكية هامة

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء عالمياً

تعرف على فضل صيام يوم عرفة

الإفتاء توضح موعد التكبير بعض الفرائض

الثلاثاء، 27-06-2023 09:26 ص

بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا لزيارة البيت الأبيض يوليو المقبل

231446


الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث أمس الاثنين مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشأن التمرد القصير الذي قامت به مجموعة عسكرية روسية خاصة ضد الكرملين، ودعاها أيضا لزيارة البيت الأبيض في يوليو (تموز).

اضافة اعلان


وقال البيان إن بايدن تحدث مع حلفاء رئيسيين بشأن الأحداث في روسيا، وإن الاتصال الهاتفي مع ميلوني جاء في إطار هذا الجهد. وأضاف «أكد الزعيمان دعمهما الثابت لأوكرانيا».

 

وقال البيت الأبيض إن بايدن وميلوني ناقشا أيضا الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس الشهر المقبل والتطورات الأخيرة في شمال أفريقيا.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
649a776a42360472fd4f143e

مسؤولة روسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيينا في الأمم المتحدة

image (49)

الشرطة المكسيكية تقبض على جنود يشتبه بتورطهم في اختفاء 43 طالباً

649a777d42360402b678aa9b

استطلاع: هاريس تسجل أدنى نسبة تأييد لها بين الأمريكيين

image (48)

موجات الحر ترفع منسوب القلق في أوروبا

649a6c9142360402b678aa98

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في ظل عالم متغير

٦٦

مجلس الأمن يناقش الوضع في الكونغو

أخبار متعلقة
233910

الاستخبارات الأميركية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرّد فاغنر

64918be24c59b73f511164d1

الكرملين يحذر من التوقعات العالية من اجتماع سوريا في أستانا

image - 2023-06-10T091815.417

البيت الأبيض: إيران تساعد روسيا في بناء مصنع مسيّرات

image - 2023-05-29T103105.275

رئيس روسيا البيضاء يعرض أسلحة نووية على الجميع

188596_0

لافروف: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا «لعب بالنار»

186775

بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية