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السبت، 06-01-2024 03:08 م

برلين: قوانيننا لا تسمح بتسليم الأوكرانيين المطلوبين للخدمة العسكرية في بلادهم

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الوكيل الإخباري - صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأن القوانين الألمانية لا تسمح بتسليم كييف الأوكرانيين المطلوبين للخدمة العسكرية في بلادهم.

وقال بوشمان في حديث لصحيفة Welt am Sonntag: "أتفهّم دوافع الحكومة الأوكرانية لاستدعاء الرجال الأوكرانيين في الخارج للخدمة في الجيش. وبصفتي وزيرا للعدل أقول إن القانون الألماني لا يسمح بتسليمهم".

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وأعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف في حديث لصحيفة Bild في ديسمبر الماضي أن بلاده تنوي تجنيد الأوكرانيين الذين غادروا إلى الخارج عام 2024.


وأشارت الصحيفة إلى أن 221571 أوكرانيا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما دخلوا الأراضي الألمانية منذ فبراير 2022.


وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القيادة العسكرية لبلاده طلبت منه تعبئة 450-500 ألف فرد إضافيين، بعد خسائر قوات كييف البشرية الفادحة خلال "هجومها المضاد".

 

RT

 




 

 


 

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