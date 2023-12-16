اختفاء معارض روسي مسجون من زنزانته... ومخاوف بشأن مصيره

الوكيل الإخباري - اختفى أليكسي غورينوف، وهو مسؤول سابق في بلدية موسكو محكوم عليه بالسجن سبع سنوات لإدانته غزو أوكرانيا، من زنزانته، وفق ما أفاد أمس الجمعة أنصاره الذين أعربوا عن قلقهم من تدهور حالته الصحية.

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وقال أنصاره «حاول محامو أليكسي غورينوف طوال الأسبوع الحصول على معلومات عن صحته ومكان وجوده. يمكننا القول إن أليكسي ليس في مجمع السجون رقم 2 في بوكروف».



وأضافوا في رسالة على (تلغرام) «نحن نفترض ونأمل في أن يكون أليكسي غورينوف قد نقل إلى مستشفى لأنه يحتاج بشدة إلى تلقي الرعاية» في مكان مجهز.



ويمضي غورينوف (62 عاما) عقوبته في بوكروف في منطقة فلاديمير الواقعة على مسافة 200 كيلومتر في شرق موسكو.



وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) وبحسب أنصاره، تمكن أحد محاميه من زيارته ولاحظ أنه كان في «حالة صحية سيئة جدا» ولم تعد لديه القوة الكافية «للبقاء جالسا على كرسي والتحدث».

الشرق الأوسط