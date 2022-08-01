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الإثنين، 01-08-2022 04:16 م

بريطانيا تغلق محطة للطاقة النووية

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الوكيل الاخباري- قالت شركة EDF Energy، إنه تم إغلاق محطة Hinkley Point B الكهروذرية البريطانية بشكل دائم اليوم الاثنين.

وتم ذلك على الرغم من الارتفاع الحاد في تكلفة الكهرباء في بريطانيا، وسط انخفاض في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأضافت هذه الشركة، التي تعتبر فرعا من فروع EDF الفرنسية: "بعد ما يقرب من خمسة عقود من إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون، تم إغلاق مفاعل Hinkley Point B الثاني نهائيا وللمرة الأخيرة".

ونوهت الشركة، في تغريدة على تويتر، بأنه تم إغلاق المفاعل الأول في المحطة في يوم 6 يوليو من العام الجاري.  

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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