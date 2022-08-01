بريطانيا تغلق محطة للطاقة النووية

الوكيل الاخباري- قالت شركة EDF Energy، إنه تم إغلاق محطة Hinkley Point B الكهروذرية البريطانية بشكل دائم اليوم الاثنين.



وتم ذلك على الرغم من الارتفاع الحاد في تكلفة الكهرباء في بريطانيا، وسط انخفاض في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.



وأضافت هذه الشركة، التي تعتبر فرعا من فروع EDF الفرنسية: "بعد ما يقرب من خمسة عقود من إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون، تم إغلاق مفاعل Hinkley Point B الثاني نهائيا وللمرة الأخيرة".



ونوهت الشركة، في تغريدة على تويتر، بأنه تم إغلاق المفاعل الأول في المحطة في يوم 6 يوليو من العام الجاري.

اضافة اعلان

روسيا اليوم