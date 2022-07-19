فرنسا: حرائق الغابات تدمر 17 ألف هكتار

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الفرنسية أن حرائق الغابات التي اندلعت في بعض مناطق الساحل المطل على المحيط الأطلسي، تسببت بتدمير قرابة 17 ألف هكتار حتى الآن.

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وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الحرائق المندلعة منذ يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى تدمير 17 ألف هكتار من الغطاء النباتي، منها 12 ألف هكتار في منطقة/لانديراس، و5 آلاف في تاست دو بوك.



وأشارت إلى أنه تم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص من المناطق المتضررة بسبب الحرائق.



وتواصل العديد من دول أوروبا الغربية جهودها لمكافحة حرائق الغابات المدمرة التي تعصف بها منذ أيام، نتيجة موجة حر من المتوقع أن تستمر حتى الأيام القادمة، لا سيما بعد أن تجاوزت درجات الحرارة مستوياتها القياسية في كل من فرنسا وبريطانيا.

بترا