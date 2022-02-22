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الثلاثاء، 22-02-2022 02:59 م

بريطانيا تفرض عقوبات على روسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض عقوبات على روسيا، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف، باستقلال الإقليمين الانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

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ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن "بريطانيا ستعاقب روسيا بشدة بعدما أرسلت موسكو قواتها إلى إقليمي دونتيسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا".


وأضاف جونسون، "هناك الكثير مما يمكن أن نفعله في حال أقدمت روسيا على شن غزو كامل لأراضي اوكرانيا"، مشيراً إلى أن العقوبات التي سيعلن عنها بعد جلسة في مجلس العموم، وهي مجرد بداية لأننا "لازلنا نتوقع المزيد من التصرفات غير العقلانية من جانب روسيا".


من جهتها قالت وزيرة الخارجية ليز تروس، إن أفعال روسيا "لن تمر دون عقاب"، مؤكدة أن العقوبات التي ستعلن اليوم الثلاثاء تعتبر ردا على خرق روسيا القانون الدولي، وانتهاك السيادة الأوكرانية، ووحدة أراضيها".

 

بترا

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