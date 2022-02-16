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الأربعاء، 16-02-2022 12:21 م

بريطانيا: لا نرى دليلا على انسحاب روسي و الحكم بالأفعال

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الوكيل الإخباري-قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، إنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتصل الأمر بنزع فتيل التوتر على الحدود مع أوكرانيا.

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وصرح والاس: "سنصدق ما تقوله روسيا لكننا سنحكم عليهم بناء على أفعالهم".


واعتبر أن بريطانيا لم ترى حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.


وقال: "لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".
وكانت روسيا أعلنت سحب عدد من قواتها المتمركزة على الحدود مع أوكرانيا، لكن الغرب قابل هذه الخطوة بحذر شديد.

 

وأوضح أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن هناك 60 بالمئة؜ من القوات الروسية ما زالت على حدود أوكرانيا.


وأضاف وزير الدفاع البريطاني أنه من غير المفيد تحديد مواعيد لغزو روسي محتمل لأوكرانيا.


وكانت تقارير استخبارية غربية تحدثت عن يوم 16 فبراير موعدا لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

سكاي نيوز

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