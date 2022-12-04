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الأحد، 04-12-2022 01:30 م

بريطانيا قد تستعين بالجيش لتخفيف أثر الإضرابات

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ناظم الزهاوي اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة.

وقال الزهاوي لقناة سكاي نيوز "رسالتنا للنقابات العمالية هي أن هذا ليس وقت الإضراب بل وقت السعي والتفاوض. لكن في غياب ذلك من المهم أن يكون لدى الحكومة ... خطط بديلة".

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وتابع قائلا "ندرس الاستعانة بالجيش، بقوة استجابة متخصصة... بالطاقة القصوى" مضيفا أنه يمكن الاستعانة بالجيش لقيادة سيارات الإسعاف.

 

البيان

 




 

 


 

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