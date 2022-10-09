بريطانيا: منع مثيري الشغب من حضور مباريات كأس العالم بقطر

الوكيل الإخباري- طلبت وزراة الداخلية البريطانية من 1308 مشجعين يتسمون بالعنف والإساءة ويخضعون لحظر حضور مباريات كرة القدم، تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة للحيلولة دون سفرهم لحضور مباريات كأس العالم في قطر، وذلك بموجب إجراءات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

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ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن وزارة الداخلية اليوم الأحد، أن أولئك الذين يمتنعون عن تسليم جوازات سفرهم ويحاولون السفر لحضور البطولة في قطر قد يواجهون السجن لمدة ستة أشهر وغرامة غير محدودة.



وأضافت، "إذا رغب أي مشجع من بين الـ 1308 أشخاص السفر إلى دول أخرى خلال الفترة من 10 تشرين الثاني إلى نهاية المنافسات، فسوف يحتاج للحصول على إذن كي يتسنى له الاحتفاظ بجواز سفره".

بترا