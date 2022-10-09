الأحد 09-10-2022
الوكيل الاخباري

الملك يكرم مؤسسات دينية وأشخاصاً بذكرى المولد النبوي الشريف - أسماء

حادث سير يتسبب بأزمة سير قبل الدوار الثامن - صور

شراء 136 حافلة جديدة للباص السريع

الملك يرعى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

كم يبلغ مقدار الدعم الحكومي المُقدم على مادة القمح ؟

وظائف شاغرة في شركة حكومية

الأمانة تطلق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي

الأمن يوضح حول تعرض أحد الأطفال للإيذاء في عمّان

قطر تعتزم زيادة مستورداتها من المنتجات الغذائية الأردنية

الأمن السيبراني يشارك في مؤتمر جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات في الأردن - صور

الأحد، 09-10-2022 02:59 م

بريطانيا: منع مثيري الشغب من حضور مباريات كأس العالم بقطر

الدوحة-قطر-1-390x293


الوكيل الإخباري- طلبت وزراة الداخلية البريطانية من 1308 مشجعين يتسمون بالعنف والإساءة ويخضعون لحظر حضور مباريات كرة القدم، تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة للحيلولة دون سفرهم لحضور مباريات كأس العالم في قطر، وذلك بموجب إجراءات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

اضافة اعلان


ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن وزارة الداخلية اليوم الأحد، أن أولئك الذين يمتنعون عن تسليم جوازات سفرهم ويحاولون السفر لحضور البطولة في قطر قد يواجهون السجن لمدة ستة أشهر وغرامة غير محدودة.


وأضافت، "إذا رغب أي مشجع من بين الـ 1308 أشخاص السفر إلى دول أخرى خلال الفترة من 10 تشرين الثاني إلى نهاية المنافسات، فسوف يحتاج للحصول على إذن كي يتسنى له الاحتفاظ بجواز سفره".

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63429e934236044c1a5ba159

ترامب يتهم إدارة بايدن باستفزاز بوتين لإطلاق العملية في أوكرانيا

العراق2

خروج العراق من قائمة الدول المحتاجة لمساعدات غذائية خارجية

6342856742360456721ea63b

مصر.. قرار جمهوري بالموافقة على منحة كويتية لربط السكك الحديدية مع السودان

اوك

قتلى وجرحى بقصف أوكراني على دونيتسك

نمسا

النمساويون يصوتون لانتخاب رئيس جديد للبلاد

63426ee34236045659581bdf

السلطات الأرمنية: إصابات بانفجار في العاصمة يريفان

أخبار متعلقة
6335857d4236042daa3fb82a

السيسي يصدر توجيهات بشأن الاستثمارات القطرية في مصر

١-24-730x438

وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

Untitled-4-8

المستشار الألماني يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية

1663761965509

قطر تعلق دخول الزوار اعتبار من مطلع تشرين الثاني

63205edf4c59b76de324565d

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة

سيسي 2

الزيارة الأولى .. السيسي يصل إلى الدوحة الثلاثاء