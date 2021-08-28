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السبت، 28-08-2021 05:32 م

بريطانيا وألمانيا تسعيان لنهج مشترك لمجموعة السبع إزاء طالبان

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الوكيل الاخباري - اتفقت بريطانيا والمانيا على الحاجة إلى مساعدات دولية ونهج مشترك من قبل مجموعة السبع إزاء حكومة أفغانستان المستقبلية.

وقال بيان صدر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررا العمل جنبا إلى جنب مع باقي أعضاء مجموعة السبع لوضع خارطة طريق للتعامل مع أي حكومة أفغانية جديدة، وهو الأمر الذي جرت مناقشته خلال اجتماع القادة الأسبوع الماضي.

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