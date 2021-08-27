ألمانيا تستكمل عمليات الإجلاء من أفغانستان

الوكيل الإخباري - أعلنت ألمانيا أن جميع عسكرييها غادروا أفغانستان بعد استكمال عمليات الإجلاء من مطار كابول.

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وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور، على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة، خلال زيارتها إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، عن امتنانها للعسكريين الألمان الذين شاركوا في عمليات الإجلاء من كابول، مؤكدة أن جميعهم عادوا بسلامة من أفغانستان.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن آخر رحلة مدنية ألمانية تقل أفغان فروا من وطنهم بعد استيلاء حركة "طالبان" على الحكم هناك هبطت اليوم في فرانكفورت، فيما غادرت آخر طائرة عسكرية ألمانية تشارك في عمليات الإجلاء من كابول إلى طشقند أمس.

المصدر : روسيا اليوم

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