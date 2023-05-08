بري يرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وجنبلاط يشبهها بالـ"تايتانيك"

الوكيل الإخباري - رحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فيما شبه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الجامعة بسفينة الـ"تايتانيك".



وفي تغريدة على "تويتر"، سأل جنبلاط: "هل سألوا الشعب السوري اذا كان يرغب في العودة الى الحضن العربي؟ طبعا لا"، معتبرا أن "الجامعة العربية شبيهة بسفينة التايتنك تحمل هذا الشعب إلى غرق محتوم".



بدوره، اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك أن "الجامعة العربية أعادت النظام السوري ولم تعد الشعب السوري، لأن (الرئيس السوري) بشار الأسد لا يسيطر على كل الأراضي السورية".

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واعتبر أن الجامعة ارتكبت خطأ كبيرا بعدم إلزام دمشق بكيفية التعاطي مع الحدود.



أما بري فرأى أن "هذا القرار تأخر لسنوات لكنه خطوة بالاتجاه الصحيح وباتجاه العودة إلى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة"، معتبرا أنه "بعودة سوريا إلى العرب وعودة العرب إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".

RT