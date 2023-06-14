الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

محافظة: نبحث أسباب قرار الكويت وقف ابتعاث طلبة الطب وبوادر للعدول عن القرار في المرحلة المقبلة

الضمان: 2 مليون مُسجل في الخدمات الإلكترونية حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

الطاقة الذرية تدرس إنشاء محطة نووية في الأردن

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

المياه : ضبط اعتداء على خط ناقل في عمان وردم بئر مخالف في اربد

الجمارك تدرج شركة جديدة ضمن برنامج القائمة الذهبية

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

البنك المركزي يوضح حول إدارة السياسة النقدية في الأردن - فيديو

البرلمان العربي: مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة تحدٍ للقانون الدولي

الأربعاء، 14-06-2023 09:58 ص

بسبب الحرارة الشديدة.. الإمارات تحظر العمل وقت الظهيرة

648962c3423604513216abd4


الوكيل الإخباري- دخل قرار تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة في الإمارات، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، مع تسجيل درجات حرارة بلغت 50% درجة مئوية.

اضافة اعلان

 

وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر يوميا، إلى 15 سبتمبر من العام الجاري.

ويأتي تطبيق الحظر عملا بالقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022، بشأن الصحة والسلامة المهنية والمساكن العمالية، والذي يستهدف توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.

وبحسب القرار الوزاري يجب ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية عن 8 ساعات في أشهر الحظر.

وفي حال تشغيل العامل أكثر من ذلك في الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا، حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال في فترة توقفهم عن العمل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64898cc342360447385b5443

تركيا تعلن القضاء على أكثر من 40 مسلحا شمالي سوريا

3333333333333333333333

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

648979a24c59b774ff520017

هل يلقي ترامب ببايدن وعائلته في غياهب السجون إذا استلم الرئاسة مرة أخرى؟

64896edc4c59b70343661472

بوتين يدعو إلى اتخاذ تدابير دمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد

WemZGt8n-Schengen-visa-from-Finnish-Consulate-1200x675-1

"أسهل وأرخص وأسرع".. نظام جديد للحصول على تأشيرة شينغن

648962414c59b706a64093ac

علماء روسيا يبتكرون صاروخا شراعيا لتدمير الأهداف تحت الماء

أخبار متعلقة
648957074c59b70cfc36429e

الإمارات تعيد إصدار تأشيرة زيارة لـ90 يوما

6486e8ce4c59b728ce043382

بن زايد يهنئ بوتين بيوم روسيا

648459814c59b755ea3da068

بن زايد في تركيا لسببين!

64804a874c59b72055381a11

الإمارات تتجهز لإطلاق قمر صناعي طوّرت مكوناته محليا

64770d384c59b7767d365e2b

عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الإماراتية ستتطور جدا

646efbd34c59b77ce72071c5

الإمارات.. الحرارة تصل إلى 43 درجة مع احتمال تساقط أمطار