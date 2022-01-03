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الإثنين، 03-01-2022 01:45 م

بسبب كورونا .. الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة بعض الدول الأوروبية

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الوكيل الإخباري-دعت الكويت مواطنيها إلى عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة ومغادرتها، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

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وطلبت وزارة الخارجية الكويتية من مواطنيها، عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ومغادرتها في حال تواجدهم فيها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا.


ودعت وزارة الخارجية، الكويتيين "إلى تأجيل سفرهم" بشكل عام ولا سيما إلى خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.


وحثت المواطنين الكويتيين "على مغادرة أراضي" هذه الدول والعودة إلى البلاد "نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق للإصابات" بفيروس كورونا.


هذا ويزور الكثير من مواطني الكويت أوروبا التي باتت مركزا لانتشار المتحورة "أوميكرون"، بغرض السياحة.


وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا في الكويت البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، بشكل كبير حيث زاد 20 مرة في غضون شهر ووصل إلى حوالى 600 حالة أمس.

 

روسيا اليوم

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