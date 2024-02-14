بعد انتكاسة صحية.. البنتاغون يكشف آخر تطورات حالة وزير الدفاع

الوكيل الإخباري -

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير لويد أوستن خرج من مستشفى عسكري، وسيحضر اجتماعا عبر الإنترنت يتعلق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يعاني فيه وزير الدفاع من تبعات جراحة لعلاج سرطان البروستاتا.ودخل أوستن (70 عاما) المستشفى لمعالجة مشكلة في المثانة، وكانت تلك المرة الثانية هذا العام التي يدخل فيها المستشفى منذ الجراحة التي أُجريت له في ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا.وتسبب أوستن في ضجة سياسية الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للبيت الأبيض عن خضوعه للعملية الجراحية وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في يناير بسبب مضاعفاتها، وحتى الرئيس جو بايدن لم يعلم بوجود أوستن في المستشفى إلا بعد أيام.وبعد الإجابة على أسئلة من الصحفيين الأسبوع الماضي بشأن تعافيه، عاد أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي الوطني، بعد مؤشرات على وجود مشكلة طارئة في المثانة ووُضع في العناية الفائقة.وقال البنتاغون في بيان إن الأطباء سمحوا لأوستن بالخروج من المستشفى وإنه "استأنف مهامه وواجباته كاملة".وأضاف أنه وفقا لنصيحة الأطباء، سيعمل أوستن من المنزل قبل أن يعود إلى البنتاغون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.