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الإثنين، 15-01-2024 04:27 م

استخباراتي أمريكي سابق: أوكرانيا تلاشت كدولة

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الوكيل الإخباري - قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع قناة Die Weltwoche الألمانية على يوتيوب، إن أوكرانيا لم تعد موجودة كدولة.

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وأضاف الخبير: "أخشى أن الحقيقة المحزنة تكمن في أن أوكرانيا وصلت إلى نهايتها كدولة. لكننا سنستمر في التظاهر بوجودها إلى أن يختفي هذا الأمر على الإطلاق".


وشدد على أنه نتيجة للنزاع الذي أثارته ودعمته واشنطن، أصبح الوضع بالنسبة لأوكرانيا مأساويا بشكل لا يصدق: فقد غادر الملايين من مواطنيها بلادهم، ووصل معدل المواليد إلى القاع تقريبا، وذلك على الرغم من الخسائر التي تتحملها هذه قوات هذه الدولة .


وقال ماكغريغور: "لقد اعترف المدعي العام أخيرا بصراحة وبشكل علني، بأن الأوكرانيين فقدوا 500 ألف عسكري في ساحة المعركة. يا لها من مفاجأة!".


في أوائل يناير، صرح يوري لوتسينكو، الذي شغل في فترات سابقة منصبي المدعي العام السابق ووزير الداخلية في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية فقدت 500 ألف شخص قتلوا وأصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية الصراع وسيكون نشر هذه المعلومات بمثابة صدمة للسكان.


في نهاية العام الماضي، قالت ماريانا بيزأوغلايا عضو البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" الحاكم، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يتم كل خمس دقائق، قتل أو إصابة عسكري أوكراني. 


في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العام الماضي تجاوزت 215 ألف عسكري، و28 ألف قطعة سلاح.

 

RT

 




 

 


 

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