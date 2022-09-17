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السبت، 17-09-2022 04:50 م

بعد تكهنات بشأن صحته.. ظهور المرشد الإيراني بمناسبة عامة

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الوكيل الإخباري - استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، مجموعة من الزوار خلال احتفال ديني، اليوم السبت، في أول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين، وحثهم على التحلي بالصبر والمثابرة.

وأظهر التلفزيون الحكومي خامنئي (83 عاما) واقفا، وهو يتحدث بصوت ثابت للحاضرين، الذين افترشوا الأرض عن أهمية ذكرى الأربعين، وهي مراسم تقام في نهاية 40 يوما من الحداد على الإمام الحسين حفيد النبي محمد.

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ونفى مصدران مقربان من خامنئي لوكالة "رويترز"، أمس الجمعة، تدهور حالته الصحية، وذلك ردا على أسئلة بشأن وضعه الصحي.

ولم يظهر خامنئي علنا منذ أن التقى بأتباعه في طهران في الثالث من سبتمبر، مما أثار شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي بأنه مريض.


وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت في وقت سابق، نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين على الوضع الصحي لخامنئي، أن الزعيم الأعلى ألغى جميع الاجتماعات والمظاهر العامة الأسبوع الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية، مضيفة أنه طريح الفراش في الوقت الراهن ويخضع لمراقبة الأطباء.


وأبلغ خامنئي الحشد، السبت أن على المؤمنين الاعتماد على القرآن الذي يدعو إلى الصبر عند مواجهة الأوقات الصعبة، في إشارة واضحة إلى مشاكل إيران الاقتصادية حيث تخضع البلاد لعقوبات أميركية.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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