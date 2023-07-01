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السبت، 01-07-2023 11:54 ص

بعد قرار تأجيل مشروع التوربينات.. ترقب حذر في قرى الجولان المحتل

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام، بأن حالة من الترقب الحذر تسود في أوساط أهالي البلدات السورية في الجولان المحتل، بانتظار تأكيد ما يتم تداوله من أن السلطة الإسرائيلية جمدت مشروع التوربينات.

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ونقل موقع "عرب 48" عن الناشط الجولاني إيميل مسعود، وهو من بلدة مسعدة، قوله إن "الأوضاع ميدانيا هادئة حاليا، وتسود حالة من الترقب الحذر بين أوساط الأهالي"، مشيرا إلى أنه "في هذه الأثناء لا تلاحظ في الأراضي المستهدفة حركة لآليات الشركة الإسرائيلية المكلفة بتنفيذ المشروع".

وأوضح أنه "بالإمكان ملاحظة انسحاب قوات لشرطة الاحتلال كانت قد تواجدت بالمنطقة بكثافة شديدة في الأيام القليلة الأخيرة".

وشهدت قرى الجولان السوري المحتل الأسبوع الفائت احتجاجات تخللها اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، اعتراضا على مشروع إنشاء عنفات هوائية على أراضيهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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