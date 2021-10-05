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الثلاثاء، 05-10-2021 08:20 م

بلاغات جديدة عن عطل في فيسبوك بعدة دول

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الوكيل الاخباري - أفاد موقع “Downdetector”، اليوم الثلاثاء، برصد بلاغات متعددة تفيد بتعطل جديد يطال عمل منصة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي بعد خلل استمر أمس الاثنين 7 ساعات.

وذكر الموقع المختص في متابعة عمل الخدمات الإلكترونية، مساء الثلاثاء، أن عدد الشكاوى من مشاكل في استخدام منصة “فيسبوك” ارتفع 5 مرات مقارنة مع ما كان عليه صباحا.

وأوضح أن معظم البلاغات تأتي من الولايات المتحدة، لكن تم رصدها كذلك لدى المستخدمين في روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

كما أكد الموقع رصد عطل ضرب خدمة “إنستغرام” التابعة لشركة “فيسبوك” .

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