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الجمعة، 16-07-2021 12:39 م

بلجيكا: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 15 شخصا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات المحلية في إقليم والونيا جنوب بلجيكا، عن ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات إلى 15 شخصاً بالإضافة إلى أكثر من عشرة مفقودين، في حصيلة لا تزال غير نهائية، وفق ما نقلت وكالة ( آكي ) الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

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وقد تم الإبلاغ عن انهيار عشرات المنازل وتصدع العديد من السدود وخروج الأنهار والسواقي عن مجاريها لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل والسيارات والمنشآت العامة والخاصة.


كما اضطر الآلاف من سكان البلديات المتضررة إلى ترك منازلهم، على متن قوارب مطاطية وفرتها سلطات الحماية المدنية، والتوجه إلى مراكز إيواء خاصة.


من جهته، أكد المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية انحسار موجة الأمطار اعتباراً من فجر اليوم، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً ملفتاً لدرجات الحرارة.


وبدأت السلطات عمليات رفع الأنقاض، وتنظيف الطرقات والبنى التحتية والشوارع ما سيسمح بإحصاء الأضرار بصورة أكثر وضوحاً.


وعاش إقليم والونيا ومناطق أخرى من بلجيكا خلال الأيام الماضية على وقع فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة.


--(بترا)

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