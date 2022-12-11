الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

المواصفات تعلن البدء بالتحقق من عدّادات صهاريج الغاز المنزلي

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

11396 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

لماذا بقيت أسعار النفط عالمياً مرتفعة معظم عام 2022 ؟

حماية المستهلك تطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات لتوفير السلع بأسعار معتدلة

الحكومة: سنقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في قطاع النقل

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

معاهدات تسليم المجرمين والأشخاص مع رومانيا وقبرص تحت القبة الثلاثاء

حملات شاملة لتنظيف الجزر الوسطية في إربد

الأحد، 11-12-2022 11:13 ص

رئيسة وزراء استونيا: يجب تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

1000x563_cmsv2_472311f3-87b4-5341-90eb-79a62a7924f4-6438306


الوكيل الإخباري - أعربت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس عن قلقها بشأن أمن الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وحثت ألمانيا وحلفاءها على تقديم مزيد من الدعم لكييف.

وقالت كالاس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " أحث جميع الحلفاء، ومن بينهم ألمانيا، على إرسال كل ما لديهم من أجل أن تدافع أوكرانيا عن نفسها".

اضافة اعلان


وأضافت" لان الأمر ليس فقط مسألة سيادة وحرية دولة في أوروبا، ولكن أيضا مسألة أمن بالنسبة لأوروبا بأكملها، وأيضا النظام الذي يستند على قواعد في العالم، الذي إذا تعرض لهجوم، عليك أن تتمكن من الدفاع عن نفسك".


ويشار إلى أن استونيا، إحدى أصغر الدول بالاتحاد الأوروبي، أرسلت أسلحة لأوكرانيا قبل بدء الغزو الروسي في فبراير الماضي.


وقالت كالاس " لو كان جميع الحلفاء قد أرسلوا أسلحة بالفعل في يناير أو فبراير الماضيين، لكان سيتم إنقاذ الكثير من الأرواح".


ووفقا لبيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي، قدمت استونيا، المتاخمة لروسيا، مزيدا من الدعم لأوكرانيا بالنظر إلى إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.


وكانت الحكومة الألمانية قد تعرضت لانتقادات لعدم إرسالها أسلحة ثقيلة، بما في ذلك دبابات ليوبارد، لدعم أوكرانيا.


مع ذلك، قالت كالايس إنها ليست مخولة لانتقاد ذلك القرار.


وأضافت" الأمر متروك لكل دولة لتحدد ما يمكنها أن تقدمه و ما لا يمكنها تقديمه".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
662741-201488907

بريطانيا.. 3 قتلى و10 مفقودين جراء انفجار جيرزي

image - 2022-12-11T102655.409

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا

63957a8242360450ad7073ef

تأجيل أكثر من 50 رحلة في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية

20221210195524afpp-afp_332x7en.h-730x438

رئيسة بيرو الجديدة تعين حكومة بعد عزل الرئيس السابق

63908b754c59b740fb55ce39

إسبانيا تطوّر سفن أبحاث بحرية جديدة لجيشها

2CX56MD-march2022

أوديسا وخيرسون تغرقان في الظلام وهجوم أوكراني على ميليتوبول

أخبار متعلقة
48769958_303

الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021

thumbs_b_c_41447f2d341d8df6a8fc447012fd678a

كندا تحقق بوصول قطع محلية الصنع لمسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا

image - 2022-11-24T165631.849

الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا

image (2)

الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

2021-06-07T091338Z_443290580_RC2LVN9D2WQW_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR-IAEA

"الوكالة الذرية": تضرر منشأة أبحاث أوكرانية

6574478_1666097137

وزير الخارجية الأوكراني: الحرب مستمرة بعد تحرير خيرسون