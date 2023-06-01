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الخميس، 01-06-2023 05:05 م

بلينكن: دول الناتو ستخصص لكييف حزمة كبيرة من المساعدات خلال القمة في يوليو

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعتزم مع حلفائها في الناتو، الإعلان عن تخصيص "حزمة كبيرة" من المساعدات السياسية والمادية لأوكرانيا.

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وأشار بلينكين إلى أنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات هذه، بحلول موعد قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.

وأضاف الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي في أوسلو: "بالنسبة لقمة قادة دول الحلف المقبلة في فيلنيوس، نتوقع نحن وأصدقاؤنا تخصيص حزمة قوية للغاية من المساعدة السياسية والمادية لأوكرانيا".


ومن المقرر عقد قمة الناتو القادمة في الفترة من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس.

 

RT

 




 

 


 

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