الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الإثنين 21-2-2022

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 164 ألفا و 392 إصابة

كيف نفرق بين الانفلونزا وكورونا ؟ عضو الأوبئة البكري يجيب

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

بدء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية اليوم

الجامعة الأردنية: بدء استقبال طلبات التفوق الرياضي الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

قانونية النواب تناقش مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب

مجلس النواب ينظر اليوم في مقترح تعديل نظامه الداخلي

الإثنين، 21-02-2022 07:49 ص

الإدارة الأمريكية تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

امريكا


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن واشنطن أعدت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيتم تفعيلها في حال تعرضت أوكرانيا لغزو.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر، اليوم الاثنين، أن الحديث يدور عن حزمة عقوبات "أولية" ضد روسيا، لن يتم تفعيلها إلا في حالة "غزو" أوكرانيا.


وتهدف العقوبات هذه، بحسب وسائل إعلام غربية، إلى "السعي لإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات المراسلة بين البنوك، التي تشكل أساس التدفقات المالية العالمية".


وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تعتزم أيضا "فرض عقوبات على بعض الأفراد والشركات الروسية من خلال إدراجهم في قائمة سوداء، من شأنها استبعادهم من النظام المصرفي الأمريكي، وحظر التجارة مع الأمريكيين، وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة".


هذا وقد أعربت كييف ودول غربية مؤخرا عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو باستمرار.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

تحطم طائرة حربية في إيران

علم روسيا

روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري

هزة ٢

زلزال بقوة 5.6 درجة في نيوزيلندا

ررر

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنستهدف نقطة ضعف روسيا إذا غزت أوكرانيا

0000000003

توافق فرنسي روسي بالسعي لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

main_image62129579aecf3

أمريكا: الأوامر صدرت لبدء غزو أوكرانيا

أخبار متعلقة
E1DwxYQWQAAhDr5

البيت الأبيض: روسيا مسؤولة عن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا

وزير خارجية امريكا

بلينكن: طريق الدبلوماسية لا يزال مفتوحا مع روسيا

62050adb4c59b72b133d6488

قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

thumbs_b_c_ddf835e11ae2fb902d3040b666be891f

الخارجية الروسية: لا وجود لأي مؤشر على نية روسيا غزو أوكرانيا

F

روسيا : سنرد علي أي عقوبات أمريكية جراء الأزمة الأوكرانية‎‎

61f7e3cd4236040c6b23775d

وزير خارجية أوكرانيا: أوكرانيا مستعدة للمفاوضات مع روسيا دون تقديم تنازلات