بوتين: خسائر أوكرانيا خلال الهجوم المضاد تتجاوز 90 ألف قتيل

الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد تتجاوز 90 ألف قتيل.



وأضاف الرئيس الروسي خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقد في منتجع سوتشي: "فقط منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو، بحسب أحدث البيانات، فقدت الوحدات الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص، هذه الخسائر غير قابلة للتعويض”.



وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال نفس الفترة 557 دبابة وقرابة 1900 مركبة مدرعة من مختلف الفئات.



وفي وقت سابق، قال بوتين إن تصرفات روسيا في دونباس تمليها في المقام الأول أولوية حماية المدنيين.

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روسيا اليوم