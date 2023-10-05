بوتين مخاطبا الغرب: من أنتم؟

الوكيل الاخباري- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي" الذي عقد في منتجع سوتشي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم



وجاء في الكلمة التي ألقاها الرئيس: أن الغرب يحاول استبدال القانون الدولي بقواعد يضعونها بأنفسهم.

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وأضاف أن الشعوب التي تعرف مصالحها يتعين عليها التخلص من هذا الفكر الاستعماري



واعتبر أنه من الواجب الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضها الغرب بغية السيطرة على الفكر الإنساني.



وتابع قائلا: إن الحضارة في مفهومنا متنوعة ومختلفة للغاية.



وتساءل الرئيس الروسي موجها خطابه للغرب: من أنتم؟ ومن أعطاكم هذا الحق؟

روسيا اليوم