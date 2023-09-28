بوتين يستقبل خليفة حفتر في الكرملين

الوكيل الاخباري- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر في الكرملين، يوم الخميس.



وقال بيسكوف للصحفيين: "بالفعل، عقد هذا اللقاء في الكرملين اليوم"، مضيفا أنه جرى خلاله "بحث الوضع في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام".

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وذكر المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان مقتضب، نشر على "فيسبوك"، أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو".