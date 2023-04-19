"فاينانشال تايمز": أوكرانيا ستطالب الغرب بإمدادها بأنظمة دفاع جوي خلال اجتماع رامشتاين المقبل

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في مقال نشرته، بأن كييف ستطالب الغرب بإمدادها بالصواريخ المضادة للطائرات، بشكل عاجل، خلال اجتماع "رامشتاين"، يوم الجمعة المقبل.



وأوضحت الصحيفة، أن أوكرانيا تخشى شن القوات الروسية للمزيد من الغارات الجوية، في ظل نقص الأسلحة والمعدات العسكرية التي تمتلكها القوات الأوكرانية، ما سيدفعها لمطالبة الغرب بتسريع إمداداته من الأسلحة.

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وأشارت الصحيفة في مقالها، إلى خشية الغرب من تعثر الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب، بسبب نقص مخزونات كييف من الأسلحة.



ونوهت الصحيفة نقلا عن مسؤول أوروبي، بأن أوكرانيا باتت تثير مسألة إمدادها بأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، بشكل متزايد، في حين يرى الغرب أن كييف تمتلك ما يكفي من الأسلحة لتأمين دفاعاتها.



وألمحت الصحيفة، إلى حاجة القوات الأوكرانية إلى المزيد من الدفاعات الجوية، للتصدي لهجمات المسيرات الروسية المتزايدة، مشيرة إلى أن كييف ستكون في مشكلة كبيرة، في حال قررت روسيا استخدام المزيد من القذائف الجوية.



وذكرت الصحيفة في وقت سابق، أن التقييمات الأمريكية للأزمة الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، تشير إلى أن الدفاعات الأوكرانية في الخطوط الأمامية ستنخفض بشكل كبير بحلول الـ 23 من مايو المقبل، وأن كييف تستنفد مخزوناتها من الأسلحة بشكل سريع، الغرب غير قادر على مجاراتها، ولا يمكن إعادة ملئها بسرعة.

RT