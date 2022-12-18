الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة : قطاع النّقل عاد إلى عمله في جميع المحافظات

الحكومة تستثني الفوسفات من قرار تحديد المعادن الاستراتيجيَّة

الخصاونة : الحكومة تسعى دوما لاتخاذ إجراءات تخفيفية

سلطة العقبة : إعفاء كل الحاويات المتأخرة في ساحات التخزين من الرسوم

جامعة مؤتة تؤجل قروض صناديق العاملين فيها

الصفدي ينعى النائب الأسبق ليث شبيلات

العضايلة يسلم وزير الإسكان المصري رئاسة الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان العرب

اليرموك تكرم الفائزين بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات بدورتها الـ 24

ورشة في جامعة مؤتة حول تحديث المنظومة السياسية

الفراية يعمم بعدم الملاحقة الامنية للمشاركين في الاحتجاجات السلمية - وثيقة

الأحد، 18-12-2022 07:19 م

بوتين: روسيا ستجعل العالم أكثر عدلا بأفعالها ونشهد الآن تحولات عالمية كبرى

639f35bd4236046db80b0685


الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته التامة بأن ما تشهده روسيا والعالم من تحولات تقود نحو الأفضل، وأن روسيا بمواقفها، ستجعل العالم أكثر عدلا، وشعوبه سواسية.

وفي رسالة عبر الفيديو اليوم الأحد إلى المشاركين في المؤتمر الأول لحركة الأطفال والشباب الروسية، قال بوتين: "ربما أنتم شاهدون على التحولات الكبرى التي تشهدها روسيا والعالم بأسره الآن".

وأضاف: "أنا على يقين تام بأن هذه التحولات تسير نحو الأفضل. وآمل أن نتمكن بقضايانا، ومواقفنا، وحزمنا، وشفافية نوايانا وخططنا، ومبادئنا من جعل العالم أكثر عدلا".

وتابع: "نريد عالما تكون فيه جميع الشعوب سواسية بحق، ويحظى فيه الجميع بحق احترامهم، واحتفاظهم بقيمهم، وتحدثهم بلغاتهم، وتقديسهم ذكرى أسلافهم، وتتاح فيه الفرصة المتكافئة للجميع لتحقيق ذاتهم، بغض النظر عن الظروف التي نشأوا فيها، أو الأسرة التي تحدّروا منها".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
639f31424c59b776d6211b9b

خبراء صينيون يكشفون أهداف واشنطن من وراء الأزمة الأوكرانية

639f35114c59b777115ba60e

الشرطة العمانية تقبض على رجل طعن موظفة بأحد البنوك

639f2a5a4236046bad40be57

زيلينسكي يقترح عقد قمة دولية حول السلام في أوكرانيا

639c72424236042cbc0fbe3f

زاخاروفا: الوضع تفاقم في كوسوفو فورا بعد قمة الاتحاد الأوروبي في ألبانيا

07c3ca39-59f0-4e1a-8bb5-60a4820226e6

إيران بصدد إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء

image - 2022-12-18T145002.747

الشرطة التشيكية تقتل رجلاً طعن امرأتين في براغ

أخبار متعلقة
image - 2022-12-15T084606.993

المطارات البريطانية تعتزم تخفيف القيود على نقل السوائل في حقائب اليد

6395fd964c59b759f77d5519

أردوغان وزيلينسكي يناقشان سبل حل أزمة الحبوب

او

أوباما يدعو لعالم خال من الأسلحة النووية من أجل الأجيال المقبلة

63934f744c59b7147b56d91e

بوتين: نقوم بمناقشة وحل مشاكل الجيش وأصبحت بالفعل أقل حدة

6390c1f84236046db36d5ed5

بوتين: قطع كييف المياه عن دونيتسك إبادة جماعية

6390b9e34c59b74ef7422c74

بوتين: خطر الحرب النووية يتعاظم