أردوغان وزيلينسكي يناقشان سبل حل أزمة الحبوب

الوكيل الاخباري- بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية سبل توسيع اتفاق حماية شحنات الحبوب العالمية.



وكتب زيلينسكي على تويتر: "واصلت الحوار مع الرئيس أردوغان... لاحظت دعما للمبادرة الأوكرانية وسبل حل أزمة الحبوب وناقشنا المزيد من العمل، والتوسع المحتمل لممر الحبوب".



وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقا في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ملف الطاقة والعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بينها ممر الحبوب وسبل حل أزمتها.



وأعلن زيلينسكي في مؤتمر القمة الدولي للأمن الغذائي، أن أوكرانيا، كجزء من برنامج الحبوب، تخطط لإرسال ما لا يقل عن 60 سفينة من الموانئ بحلول نهاية الربيع المقبل، على الأقل عشرة في الشهر، إلى البلدان المعرضة لخطر المجاعة والجفاف، على الرغم أنه في الشحنات السابقة لم تتلق البلدان سوى 3 بالمئة من إجمالي الحبوب المرسلة من أوكرانيا.

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روسيا اليوم