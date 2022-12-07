الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

بوتين: خطر الحرب النووية يتعاظم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

رئيس المجلس القضائي يستقبل نظيره العراقي والوفد المرافق له

السفارة المغربية توجه رسالة للاردنيين - صورة

ورشة عمل حول إعداد سياسة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

اتفاقية مع 20 مزارعاً لإنتاج زراعات علفية على سيل الزرقاء

اليرموك تحتفل بـاليوم العالمي لذوي الإعاقة

الملك يؤكد دعم لبنان في جهوده لتخطي الأزمات

رئيس مجلس الأعيان يزور دائرة قاضي القضاة

جلسة حوارية لمناقشة كتاب فريدة ومتميزة لسمو الأميرة دانا فراس

الأربعاء، 07-12-2022 07:41 م

بوتين: خطر الحرب النووية يتعاظم

6390b9e34c59b74ef7422c74


الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خطر نشوب حرب نووية آخذ في الازدياد، مشددا على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للدفاع.

اضافة اعلان

 

وقال بوتين اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ردا على سؤال سفيتلانا ماكوفيتسكايا، عضو مجلس حقوق الإنسان حول خطر نشوب حرب نووية عالمية: "فيما يتعلق بتهديد الحرب النووية، أنت محقة. لنكن صريحين، مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد".


وأضاف: "نحن لم نصب بالجنون، ونعي ماهية الأسلحة النووية".


وأضاف: "لدينا استراتيجية لاستخدامنا لوسائل الدفاع، فنحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية، وتم إعداد كل شيء حول ما يسمى بالضربة الجوابية، أي عندما يتم ضربنا، نحن نرد".

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6390bc444c59b7126f410df4

آلاف المخابز تغلق أبوابها في تونس

63909cee4236044101345b06

الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون دولار لدعم المعارضة البيلاروسية

6390accb4236046d483c8ad8

واشنطن تعرب عن قلقها للمنحى التصعيدي في أوكرانيا

63235118_401

تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء إيطاليا وابنتها

1000x563_cmsv2_f9a9ceaf-5f2f-56ef-8f92-68aadd7d6990-7235686

بولندا تتهم ألمانيا بخيانة الأمانة في خلاف حول أنظمة الدفاع الجوي

609203061_218661927_1024x576

ميركل تعترف بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا

أخبار متعلقة
6390accb4236046d483c8ad8

واشنطن تعرب عن قلقها للمنحى التصعيدي في أوكرانيا

11202224201750182766925

بوتين يمنح عضو برلمان دونيتسك وسام الشجاعة بعد وفاتها

63902ab34c59b714a85743e2

دونيتسك: مقتل 4 أشخاص في قصف أوكراني خلال يوم واحد

638ef2f94c59b751b63e4706

خبير روسي يوضح حيثيات ثوران بركان سترومبولي في جنوب إيطاليا

638f1d2b4236041a2848cdd0

أرمينيا تتسلم مقترحات من أذربيجان حول مشروع معاهدة السلام

63878b734c59b70a9924e4e3

زيلينسكي: لا أعتقد أن بوتين سيستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا